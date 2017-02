Sem en Tim ontdekken in het theater de saaiste actieheld ooit

ARNHEM - Sem en Tim waren nog nooit eerder in het theater geweest. Samen met Esther gingen ze voor het eerst mee naar een voorstelling in Stadstheater Arnhem.

Ze gingen naar de voorstelling 'Eitje' van Maas Theater en Dans. In de voorstelling staat de saaiste actiefiguur ooit centraal; een eitje. Het saaie eitje wordt bewaakt door twee oersaaie mimers. En net als het zo saai begint te worden dat je in slaap valt, zitten we middenin een achtervolging.

De voorstelling is niet meer in Gelderland te zien de komende maanden. Maar wel kunt u 'Eitje' nog zien in het theater in Zwolle op 5 maart. Voor meer speeldata buiten onze provincie, kijk op de website van Maas Theater en Dans.

