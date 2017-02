Henk de Jong zoekt nog naar vastigheden bij De Graafschap

VARSSELDER - Henk de Jong is zoekende als trainer van De Graafschap. Door de drie nederlagen op rij die hij al moest slikken, zet hij de drie nieuwe spelers direct in de basis. 'We moeten nu doorgroeien.'

De Fries zal geschrokken zijn wat hij na de winterstop aantrof bij De Graafschap. Met drie nederlagen kent De Jong een valse start. Zelfs bij laagvlieger Jong FC Utrecht werd verloren, waardoor de Achterhoekers nu 18e staan in de Jupiler League.

Doorgroeien

Met rechtsbuiten Daryl van Mieghem en Kevin van Diermen als laatste nieuwkomers en ook Robert Klaasen als controleur voor de defensie, hoopt De Jong eindelijk een beetje structuur in het elftal te krijgen. 'Ik probeer echt zo veel mogelijk vast te houden aan wat er staat, maar dat lukt niet. We krijgen het hele seizoen al, dat is niet van de laatste weken, de goals te makkelijk tegen. Dat moet er nu snel uit. We willen doorgroeien en naar vastigheden toe.'

Tegenstander in de Koel in Venlo is vrijdag VVV. Die ploeg staat enigszins verrassend bovenaan. 'Heel degelijk zijn ze', zegt De Jong. 'Met op de flanken veel beweeglijkheid. Voorop hebben ze het fysiek goed voor elkaar. Ik vind dat we niet veel te verliezen hebben. Ik hoop dat die jongens vrijuit kunnen spelen en dat we ook zelf tot iets komen. Zelf iets gaan creeëren.'