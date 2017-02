Wie is de vrouw die werd gered voor een aanstormende trein?

TWELLO - Wie was de vrouw die door de 15-jarige Ruben begin januari van het spoor werd gered in Twello? De jongen is samen met de burgemeester van de gemeente Voorst op zoek naar haar.

Op 9 januari trok Ruben den Engelse uit Apeldoorn een vrouw van het spoor in Twello, bij een spoorwegovergang. Ze liep met haar rollator, maar was gevallen. Na de heldhaftige redding, waar Ruben flink om in het zonnetje is gezet, is van de vrouw niets meer vernomen.

Kijk hier naar de 'huldiging' van Ruben:

'Gaat het goed met u?'

Linda Simons, woordvoerder van de gemeente, legt uit: 'Na een ingrijpende gebeurtenis neemt de burgemeester contact op met de betrokkenen. Veel mensen vinden het fijn als hij langskomt, om van zich af te praten. We willen graag weten of het goed gaat met deze mevrouw.'

En dus zijn burgemeester Jos Penninx en Ruben samen op zoek naar haar, is te lezen op de Facebookpagina van de gemeente. Mensen die de vrouw kennen, wordt gevraagd contact op te nemen.

Boodschapjes gedaan

Wat bekend is, is dat het gaat om een oudere vrouw met rollator. Vermoedelijk had ze net boodschappen gedaan bij de DEKA-markt, waarna ze het dorp uitliep. Rondvraag in de wijk leverde vooralsnog niets op.

Simons: 'Als de vrouw liever geen contact heeft, dan is het ook prima, zolang we maar dit maar weten.'

