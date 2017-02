Waterschap zoekt jongere vanaf 14 jaar

NIJMEGEN - Waterschap Rivierenland is op zoek naar een jongere van 14 tot 17 jaar, die het waterschap wil vertegenwoordigen in het Nationaal Jeugdwaterschap. De huidige jeugdbestuurder is 18 jaar geworden en treedt daarom af.

In het Jeugdwaterschap zitten 19 jongeren, die ieder een waterschap in Nederland vertegenwoordigen. Jaarlijks komt dit overlegorgaan acht keer bij elkaar. Een jeugdbestuurder is ook ambassadeur voor zijn of haar waterschap. Deze ambassadeur is met name betrokken bij activiteiten om jongeren in contact te brengen met het werk van het waterschap.