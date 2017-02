Getuige overval na lange zoektocht gevonden

WIJCHEN - Bij de politie heeft zich na een uitgebreide zoektocht een getuige gemeld die mogelijk iets gezien heeft van een overvaller in Wijchen.

De man meldde zich donderdag bij de politie nadat hij herkenbaar in beeld was verschenen bij Bureau GLD, het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland. In dat programma is door de politie meerdere keren aandacht besteed aan de zaak.

Kort na overval is een verdachte opgepakt

Op 5 november werd cafetaria Lepoutre in Wijchen overvallen. De overvaller ging ervandoor met geld en sigaretten. Korte tijd later werd in de buurt een verdachte aangehouden. Ondanks dat deze 22-jarige man uit Groesbeek nog steeds vastzit, was de politie op zoek naar een man die kort voor de overval in het cafetaria is geweest.

Zwaar middel

De politie laat niet vaak een getuige herkenbaar zien op televisie. De man werd vorige week nog onherkenbaar in beeld gebracht, maar afgelopen woensdag was de man herkenbaar te zien.

'Het is een zwaar middel, maar het is ook een ernstig delict wat gepleegd is. Ondanks eerdere pogingen is het ons niet gelukt de man te vinden, daarom doen we het nu op deze manier', vertelde een woordvoerder van de politie in Bureau GLD.