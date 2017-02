Fraser: kwaliteiten Navarone Foor passen goed bij ADO uit

ARNHEM - Trainer Henk Fraser liet zich donderdag niet in de kaarten kijken. Hij liet doorschemeren vast te willen houden aan het 'winnende team', maar roemde ook de kwaliteiten van Navarone Foor. 'Die passen heel goed bij ADO uit.'

Zo blijft het nog even onduidelijk wie precies aan de aftrap verschijnen bij Vitesse in het uitduel tegen ADO. 'Die laatste twee wedstrijden tellen wel heel zwaar', moet ik zeggen. 'En je kunt je ook voorstellen dat spelers zoiets hebben van waarom zou je wisselen.'

Toch zou Fraser ook maar zo voor Foor kunnen kiezen, die terugkeert van een schorsing. 'Navarone heeft kwaliteiten die heel goed bij ADO uit passen. Zij zitten er bovenop verwacht ik, dan moet je heel scherp zijn in de duels. Bovendien heeft hij natuurlijk ook wel wat krediet opgebouwd.'

Eerder dit seizoen verloor de ploeg van Fraser in Gelredome met 2-1. 'Dat zit zeker nog dwars. Het is vooral vervelend om van een vriend te verliezen. Met name van Tommie Beugelsdijk. Ik heb nog wel contact met hem inderdaad. We wensen elkaar altijd succes voor wedstrijden, maar nu is het even angstvallig stil', glimlachte Fraser.