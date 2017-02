Sociale huurprijs in Nijmegen gestegen onder kabinet-Rutte II

NIJMEGEN - Volgens de Woonbond zijn de huurprijzen van sociale woningen ‘enorm’ gestegen onder het beleid van kabinet-Rutte II. Oorzaak hiervan is de ingevoerde verhuurderheffing, een heffing die sociale verhuurders af moeten dragen aan de overheid.

Talis en Portaal, verhuurders van sociale woningen in Nijmegen, geven aan dat de stijging in huurprijs de afgelopen jaren minimaal is geweest. De huur van bewoners die onder een bepaalde inkomensgrens zitten, zal ook in 2017 niet verhoogd worden. De huurders van Talis die boven deze grens zitten kunnen in 2017 wel een hogere huur verwachten en Portaal zal de huur verhogen aan de hand van het inflatiecijfer van Nederland.



De Woonbond zegt dat een het nieuwe kabinet een streep moet zetten door de verhuurderheffing en radicaal moet breken met het beleid van de afgelopen jaren.