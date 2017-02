Kwakkelende Waalkade: geen groene oase, maar elke anderhalve minuut een bus

foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Elke anderhalve minuut een bus over de Waalkade. Dat is één van de gevolgen van plannen om fieters en voetgangers ruim baan te geven in het centrum van Nijmegen. Daarvoor moet de stadbus uit de Burchtstraat verdwijnen, met als gevolg dat dat er meer over de Waalkade gaan rijden. Ondernemers zijn boos.

Het idee voor een groenere binnenstad met minder gemotoriseerd verkeer kan op enthousiasme rekenen. Maar het zorgt tegelijkertijd voor een klassiek geval van een waterbedeffect. 'Hoe dan ook, elke te kiezen route of oplossing levert een botsing op met persoonlijke belangen van een medebewoner; zegt Jolanda van Veluw. Ze is voorzitter van het Bewonersplatform Centrum Nijmegen. 'Geen schoenen weggooien voor je nieuwe hebt' De vele vraagtekens veroorzaken een brede roep om meer onderzoek. 'Zoals net al is gezegd: gooi geen schoenen weg voor je nieuwe hebt', illustreerde Hubert Hendrik van het Huis voor de Binnenstad de zorgen woensdagavond tijdens een inspraakmoment in het stadhuis. En het onderzoek komt er. Eén van de pijnpunten is de al jaren kwakkelende Waalkade. Die krijgt door het vertrek van de bus uit de Burchtraat juist méér bussen te verwerken. En dat terwijl er juist een plan was om van de Waalkade een parkachtige omgeving te maken waar geen verkeer doorheen jakkert. Die plannen voor groene oase van rust lijken nu doorkruist te worden door de komst van meer bussen. 'Dat betekent in deze plannen dat er zometeen ieder anderhalve minuut een bus gaat rijden over de Waalkade', zegt voorzitter Arno Bongers namens de ondernemers van de Waalkade. Er moet nog heel wat water door de Waal Horecaondernemer Pjotr Van der Horst heeft onlangs een café gekocht aan de Waalkade. Hij werd voor gek verklaart om het op zo'n troosteloze plek aan te durven. Hij begon er toch aan omdat de kade met de doodse Oost Duitse uitstraling een weelderig groene toekomst in het verschiet zou liggen. 'Als ik nu naar de plannen kijk, krijg ik het idee dat ik een beetje bekocht ben', verzuchtte Van der Horst tijdens zijn moment om in te spreken. Maar voor die plannen er echt door zijn moet er nog heel wat water door de Waal. Een aantrekkelijke binnenstad, voor iedereen die er komt. En ook voor de meer dan 10.000 mensen die er hun huis hebben. 'Wij zijn immers niét slechts op bezoek', waarschuwt Van Veluw van het Bewonersplatform nog maar eens.