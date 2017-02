Moordpoging na Facebookbericht: vijf jaar cel voor 72-jarige man

ARNHEM - Een man uit Nieuwegein moet vijf jaar de cel in voor poging tot moord op zijn ex-vriendin in Arnhem. De 72-jarige dader ging door het lint na een bericht op Facebook.

Justitie had eerder zes jaar cel geëist. Het Facebookbericht van zijn ex-vriendin, een 72-jarige vrouw uit Arnhem, schoot de man in april 2016 compleet in het verkeerde keelgat.

Toen hij naar bed ging, zag hij het mes aan de muur hangen. Hij bleef maar piekeren en reed een paar uur later met het mes naar het huis van zijn ex. In haar slaapkamer maakte hij stekende bewegingen naar zijn ex-vrouw, die in bed lag. De vrouw liep alleen lichte snijwonden op en het lukte haar om het mes af te pakken. Ze werd door de man geslagen op haar hoofd, hand en bovenlichaam.

Geen contact meer

Volgens de rechtbank in Arnhem handelde de Nieuwegeiner met voorbedachte rade. Behalve poging tot moord is volgens de rechtbank ook mishandeling en het binnendringen in het huis bewezen.

De dader kreeg behalve cel ook een locatieverbod en hij mag geen contact meer opnemen met zijn ex. Verder moet hij de vrouw een schadevergoeding betalen.

