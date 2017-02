Nieuwkomers Ali en Diks bij selectie Vitesse, Büttner mee naar Spakenburg

ARNHEM - Vitesse speelt vrijdag waarschijnlijk met hetzelfde elftal als vorige week tegen AZ. Middenvelder Foor keert terug van een schorsing, maar de kans is groot dat hij o pde bank moet beginnen.

Vitesse heeft zich de afgelopen weken in de subtop van de eredivisie genesteld door zeven punten te halen uit drie duels tegen concurrenten. ADO Den Haag moet het dit seizoen met een rol in de gevarenzone. Voor de voormalig werkgever van Henk Fraser dreigt degradatie.

Fraser wilde donderdag op Papendal nog geen opstelling prijsgeven. Mogelijk keert Foor terug in het elftal, maar het ligt meer voor de hand dat de trainer van Vitesse vasthoudt aan de ploeg die zondag AZ klopte. Dat betekent met Nathan in een aanvallende rol op het middenveld.

Kevin Diks, pas woensdag aangesloten bij de groep is volgens Fraser topfit. Hij zit bij de selectie en begint in Den Haag op de bank. Dat geldt ook voor Mukhtar Ali die wordt gehuurd van Chelsea. Alexander Büttner heeft nog even nodig om deel uit te maken van de hoofdmacht, zo liet Fraser weten. De Doetinchemmer krijgt zaterdag bij Jong Vitesse 90 minuten de kans tegen Spakenburg om weer wedstrijdritme op te doen.

Vermoedelijke opstelling: Room, Leerdam, Kashia, Van der Werff, Kruiswijk; Nakamba, Nathan, Baker; Rashica, Van Wolfswinkel, Tighadouini