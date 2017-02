Zelfs de wc is zoals vroeger, dementerenden moeten zich thuis voelen

Foto: Wikipedia

EPE - De stopcontacten zijn van bakeliet en in de wc hangt een stortbak met een touwtje. Verpleeghuis De Nieuwe Antoniehof in Epe is verbouwd in oude stijl, met wel alle comfort van heden. Doel is om de bijna dertig, veelal dementerende, bewoners een thuisgevoel te geven.

Voor de verbouw heeft het verpleeghuis gebruik gemaakt van de kennis van het Nationaal Openluchtmuseum in Arnhem. Een unieke samenwerking. Herkenbaarheid; terug naar de jeugd, is de nieuwe manier hoe in de zorg omgegaan wordt met dementerende ouderen. Het Nationaal Openluchtmuseum in Arnhem was eerst verrast door de vraag vanuit het verpleeghuis, maar ook meteen enthousiast. Vroeger en veilig Naast de bakelieten stopcontacten en een touwtje aan de stortbak zijn er ook simpele koud-en warm water knoppen aan een kraan. En ook de kleur van de keuken is aangepast aan vroeger, net als de tuin die eruit ziet met planten en bloemen van vroeger. Dat allemaal moet ervoor zorgen dat de bewoners het herkennen van vroeger en zich daardoor veilig voelen in hun nieuwe woonomgeving. 'Ze vinden het fantastisch' De bewoners zitten sinds december in het nieuwe pand. 'Ze vinden het fantastisch, we doen namelijk een beroep op hun zintuigen en dit sluit aan bij hun belevingswereld, vertelt Laurent de Vries van verpleeghuiskoepel Viattence, dat het nieuwe verpleeghuis heeft gebouwd. Luister hier naar Laurent de Vries op Radio Gelderland: Vandaag is de officiële opening van De Nieuwe Antoniehof. Directeur Liane de Haan van ouderenbond ANBO onthult daarvoor een ouderwetse waterpomp met ton in de tuin.