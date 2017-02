Nog een heel klein beetje sneeuw in Arnhem

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Met een minislee moet het misschien nog lukken om wat plezier te maken, maar verwacht er niet veel meer van. De sneeuw in Nederland is bijna overal weg, maar in Arnhem ligt nog een heel klein beetje.

In Arnhem-Noord welteverstaan. Rond en op de begraafplaats Moscowa ligt nog een beetje sneeuw, een van de weinige plekken in onze provincie. Maar misschien ligt er volgende week al wel weer wat extra's, want er komt weer een koufront onze kant op.



Zie ook: Vrieskou uit Siberië onderweg: volgende week schaatsweer