En de winnaar is...

ARNHEM - Een gaai op een voedertaart is het winnende plaatje van onze vogel-fotowedstrijd. Natuurfotograaf Harvey van Diek en Buitengewoon kregen tientallen foto's binnen van vogels in de kou.

De foto sprong er tussenuit voor Harvey, omdat die precies op het juiste moment is gemaakt: 'Hoewel technisch misschien niet de beste foto heeft de gaai op de voedertaart toch gewonnen' aldus de natuurfotograaf en enthousiast vogelaar. 'Op het juiste moment gekiekt met die pinda in zijn snavel. Ook de kijkrichting het beeld in is goed. De vogel staat er helemaal op. Gaaien zijn schuw en alert dus dat maakt het knap dat je deze winterse foto kunt maken.'

De opdracht was om een winterse foto te maken van vogels. De prijs is een ochtend op pad met Harvey van Diek. Fotograferen in zijn vogelhut.

Omdat er zoveel mooie dingen binnen zijn gekomen, hebben we besloten ook een nummer 2 en 3 te benoemen. Die eervolle vermeldingen gaan naar Joke Stomps, met haar foto van de pestvogel op zijn kop en Michael de Vries, die een mooie close up maakte van een blauwe reiger.

De Foto van Joke Stomps. Harvey van Diek: 'De pestvogel is een echte wintergast en als je hem zo weet te fotograferen is echt erg grappig.'

De foto van Michael de Vries. Harvey van Diek: 'Dat portret van de blauwe reiger is sterk omdat de foto scherp is en mooi licht en de kleur van de achtergrond komt terug in het oog. Er zit zelfs nog een beetje diepte door het onscherpe plantje op de voorgrond links.'

Alle vogelfotografen hartelijk dank voor de mooie plaatjes. Als u ze nog eens allemaal wilt bekijken, dat kan hier.