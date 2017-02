Vitesse in bekerfinale? Dan zijn er 17.500 kaarten voor fans

ARNHEM - Een delegatie van Vitesse is vandaag met de KNVB in gesprek geweest. Daar kregen zij alvast voorinformatie over een mogelijke bekerfinale. In dat gesprek werd ook bekend dat er 17.500 kaarten voor Vitesse-fans beschikbaar zullen zijn.

Naast Vitesse spraken ook de andere halve finalisten vandaag met de KNVB. Zij kregen allen te horen wat er allemaal op hun af komt bij zo'n finale.

'We praten die clubs nu al bij, niet pas als de finalisten bekend zijn, want dan zijn ze namelijk al te druk. Wij praten ze dan bijvoorbeeld bij over welke manieren van vervoer van supporters mogelijk zijn naar De Kuip en welke rechten en plichten zij hebben rond zo'n finale', vertelt Koen Adriaanse van de voetbalbond.



Foto: WikiCommons

Halve stadion voor finalisten

Ook kreeg Vitesse dus te horen hoeveel fans er meekunnen naar De Kuip in Rotterdam. 'Dat zal de helft van het stadion zijn, dat zijn 17.500 kaarten', zegt Adriaanse.

Hoe die fans dan naar het stadion moeten komen, is ook al besproken. 'Want als clubs uit dezelfde richting moeten komen, kunnen we niet 500 bussen over dezelfde weg laten rijden. We kijken dus ook naar welke mogelijkheden van vervoer er zijn. Het is niet zo dat er per se verplichte buscombi's zijn', besluit Adriaanse.

Op 1 maart speelt Vitesse de halve finale tegen Sparta Rotterdam.