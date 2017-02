IKEA investeert in Achterhoeks bedrijf

Foto: ANP

LICHTENVOORDE - Meubelgigant IKEA steekt geld in het Achterhoekse recyclingbedrijf Morssinkhof Rymoplast Group. Dat heeft Morssinkhof bevestigd. Het Zweedse bedrijf neemt volgens het ANP een belang van 15 procent. Hoeveel daarvoor is betaald, is onduidelijk.

Mossinkhof Rymoplast is een familiebedrijf met ruim vijftig jaar ervaring in de recyclingindustrie. Het hoofdkantoor staat in Lichtenvoorde. Wat IKEA precies met de investering wil wil, is nog niet duidelijk. Voor de Zweden is het de eerste greep uit een potje van 1 miljard euro dat het bedrijf eind vorig jaar opzij zette om de aanvoer van duurzame grondstoffen op lange termijn veilig te stellen.