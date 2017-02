Lekker eropuit dit weekend! Dit zijn onze tips voor een dagje uit

ARNHEM - U wilt er dit weekend even uit, maar waar in de provincie is wat leuks te beleven? Omroep Gelderland helpt u een handje. Een greep uit het aanbod.

Amateurtoneel Zieuwent

Amateurtoneelvereniging Semper Avanti uit Zieuwent is al 60 jaar op de planken te vinden. Elk jaar komt de groep uit de Achterhoek weer met een nieuw stuk. En natuurlijk ook weer in dit jubileumjaar. Dit weekend staan ze zaterdag en zondag nog op de planken met de voorstelling 'De Onderhuurder'. De voorstelling begint om 20.00 uur in Horeca Berendsen in Zieuwent.

Zie ook: website toneelvereniging Semper Avanti

Echte ridder ontmoeten?

Op zaterdagochtend nemen de Ridders van Gelre het publiek mee naar een echte ridder. Jan van Schaffelaar keert namelijk terug in Barneveld. Deze ridder sprong in 1482 van de kerktoren om aan zijn aanvallers te ontsnappen. Jan van Schaffelaar gaat vandaag opnieuw de middeleeuwse toren op en hij neemt bezoekers mee.

Zie ook: website Ridders van Gelre

Hard Bass GelreDome

Denkt u nu: Wat zal ik zaterdagnacht eens gaan doen. En bent u ook nog eens liefhebber van stevige beats. Dan moet u naar het Gelredome voor Hard Bass 2017. Het begint om 10.00 s`avonds en gaat de hele nacht door tot 7 uur in de ochtend.

Zie ook: website Hard Bass

Muzikaal theater kasteel Hernen

Komende zondag kunt u op Kasteel Hernen terecht voor een muzikale familievoorstelling. Hannafloor de Roos vertelt en zingt in deze voorstelling over een Indianenmeisje dat op zoek is naar haar naam. Na afloop bent van harte welkom om het kasteel zelf te ontdekken met als gids een pratende lantaarn.

Zie ook: website Geldersch Landschap en Kastelen

Op zoek naar een trouwlocatie?

Bent u van plan om binnenkort te gaan trouwen en zoekt u nog een mooie, bijzondere locatie? Zondag is de Open Trouwlokatie Route. In heel Gelderland zijn verschillende droomlocaties te bezichtigen. Kasteel De Essenburg in Hierden, Landgoed Huis de Voorst in Eefde, Kasteel Wijenburg in Echteld en het prachtige kasteel Huis Bergh in 's-Heerenberg openen onder meer hun deuren.

Zie ook: website Open Trouwlocatie Route

