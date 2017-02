Wat maakt de Redichemse waard zo geliefd?

CULEMBORG - Zwemmen, duiken en zeilen, er gebeurt van alles op de Redichemse Waard. Maar er zijn ook zorgen over de geplande slibstort. Veel Culemborgers zijn bang dat het storten van licht vervuild slib in de oude zandafgraving ten koste gaat van alles wat het gebied zo bijzonder maakt.

Het water is amper twee graden als vier zwemmers zich verzamelen op een strandje bij de Redichemse waard. Het hele jaar door wordt er gezwommen. Op het water wordt geroeid en kinderen krijgen er zeilles. Ook bij duikers is de Redichemse waard geliefd, vanwege het heldere water. Doordat de plas ruim dertig meter diep is, komt blauwalg er niet voor.





Natuur en archeologie

Culemborger Stefan Claessens laat aan de oever een omgeknaagde boom aan zijn zoontje zien. 'Er is hier een bever aan het knagen geweest.' Channa Cohen Stuart is één van de leden van het Collectief Redichemse Waard, dat is opgericht toen de plannen van de slibstort duidelijk werden. Zij legt uit dat het gebied ook een belangrijke cultuurhistorische waarde heeft. 'Vanaf de vroege middeleeuwen werd Redichem bewoond. Ooit was dit een klein dorpje dat uiteindelijk weer is verdwenen door het water van de rivier.'







Vergunning voor slibsort

De Culemborgers maken zich grote zorgen over de schade die de slibstort zal aanrichten. De eigenaren van de Redichemse Waard zeggen dat die bezorgdheid onnodig is. Sinds 1986 beschikken zij al over een vergunning voor de voorgenomen slibstort.

Met iedereen om tafel

Als erfpachthouder heeft ook de gemeente zeggenschap over de Redichemse Waard. De gemeenteraad gaat de komende maanden om tafel met alle betrokken partijen, in de hoop dat er een oplossing gevonden kan worden die voor iedereen acceptabel is.

De winterzwemmers houden het vandaag na een korte, frisse duik voor gezien. 'Ik weet niet of je het gezien, maar er schoot net een ijsvogel voorbij', zegt één van de zwemsters als ze het water uit komt.