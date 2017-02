'Bedreiging van raadsleden is een groot probleem'

WESTERVOORT - 'Denk nog maar eens goed na of dat azc er moet komen. Je adres is bekend. Zodra de eerste asielzoeker zijn intrede doet, zoek ik je op. Typhuswijf.' Zomaar een bedreiging aan het adres van een raadslid uit het Rivierengebied. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is het een actueel en groot probleem: raadsleden die bedreigd of uitgescholden worden.

Het overkwam het Nijmeegse GroenLinks-raadslid Lisa Westerveld onlangs in de trein. 'Ik had gewoon een leuk gesprek met wat jongens over een concert. Op het moment dat ik vertelde dat ik als kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks net terug kwam van een politiek debat sloeg de sfeer volledig om. Ze begonnen te schelden en me van alles te verwijten. Terugpraten was zinloos, want iedere zin werd onderbroken door scheldwoorden als ‘GroenLinks-hoer’, en ‘lelijk rotwijf’.'

'Dan ga je wel PVV stemmen'

Negeren werkte ook niet. 'Wacht maar tot we zo uitstappen. Als we in Nijmegen aankomen staan er jongens die wel weten wat ze met je moeten doen.' Waarna een meer expliciete omschrijving kwam: 'Als ze klaar met je zijn ga je wel PVV stemmen.'

In een (nep)telefoontje naar het ontvangstcomité op het station volgde de beschrijving: Die lelijke, blonde hoer met de rode jas moesten ze hebben. Ik merkte pas toen ik thuis was dat ik er ontzettend van was geschrokken.' Ze overweegt om aangifte te doen. 'In eerste instantie had ik daar nog helemaal niet aan gedacht, maar steeds meer mensen zeggen dat ik dat wel moet doen.'

Het is echt niet normaal

Dat beeld herkent Dorien van der Kamp, raadsgriffier in Westervoort. Zij organiseert namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten twee bijeenkomsten voor Gelderse raadsleden over bedreigingen. 'Vaak zeggen raadsleden ách, het hoort erbij', maar het hoort er niet bij. Het is echt niet normaal. Gemeenten zouden moeten afspreken dat bij bedreiging aangifte wordt gedaan.'

Op de bijeenkomst vanavond in Westervoort zijn alle Gelderse raadsleden welkom. Daar spreken een ervaringsdeskundige, een psycholoog en een officier van justitie. Ook is er een raadslid uit Hilversum dat uitleg geeft over het agressie-protocol dat de raad daar heeft ingevoerd.

'Dit ondermijnt de democratie'

Over hoe vaak raadsleden bedreigd worden verschillen de cijfers, met name doordat er steeds andere meetperiodes worden gebruikt. Raadslid.nu heeft het over 7 procent van de raadsleden dat overweegt te stoppen als gevolg van bedreigingen. Het Periklesinstituut zegt dat 26 procent van de raadsleden met bedreigingen te maken heeft.

Dorien van der Kamp: 'En dat is niet alleen het probleem van het raadslid, maar vaak ook van zijn of haar gezin. Maar het is ook een probleem van ons allemaal; want dit ondermijnt de democratie.'