Totale verrassing voor Voedselbank Montferland

ULFT - Montferland heeft donderdagochtend een cheque van duizend euro overhandigd aan Voedselbank Montferland. De cheque is een prijs die de gemeente heeft gewonnen van Wecycle voor het inzamelen van elektronisch afval.



"We hadden nergens op gerekend", aldus een verheugde voorzitter Theo Reuling. "De wethouder wilde een gesprekje, maar dat dit er aan zat te komen hadden we geen idee van." Montferland deed net als 325 andere gemeenten mee aan het project van Wecycle. Met het inzamelen van elektronisch afval verzamelden de gemeenten punten en de top 25 kreeg een cheque van duizend euro om te besteden aan een goed doel naar keuze. Montferland eindigde op de derde plek. "Het is geld wat inwoners bij elkaar gezameld hebben, het is geen geld van de gemeente", aldus wethouder Walter Gerritsen die de cheque overhandigde aan Reuling. "De voedselbank past perfect in het idee van recycling en het verantwoord omgaan met voedsel en middelen die er zijn."

Geld komt goed van pas

De voedselbank kan het geld goed gebruiken. Reuling: "We werken met vrijwilligers en we hoeven geen voedsel te kopen dus we kunnen met vrij weinig geld veel doen. Maar juist dat beetje geld voor de exploitatie bij elkaar krijgen vraagt de nodige moeite. De laatste paar jaren hebben we dat niet helemaal sluitend kunnen krijgen dus dit geld komt goed van pas." Er is jaarlijks twaalfduizend euro nodig om de voedselbank draaiende te houden. Daarom heeft de voedselbank een subsidieaanvraag gedaan. Dit is volgens Reuling een eerste stap in de goede richting. "Deze prijs komt uit een andere bron dan waar structurele ondersteuning vandaan zou moeten komen, maar dit helpt altijd."