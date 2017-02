Moeder vlucht met baby voor keukenbrand

Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Een vrouw uit Arnhem is donderdagochtend met haar baby haar flatwoning uit gevlucht. Dat gebeurde nadat de afzuigkap in de keuken door nog onbekende oorzaak vlam had gevat.

De brand aan het Gildemeestersplein werd rond 11.00 uur gemeld. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren moeder en kind al uit de woning. Hoewel de vrouw erg ontdaan was, mankeerde ze verder niks. Ook haar baby was met de schrik vrijgekomen. Traumabeertje Uit voorzorg kwam nog wel een ambulance ter plaatse om de twee na te kijken. De baby werd opgevrolijkt met een traumabeertje. De brandweer heeft het vuur geblust. Volgens een cameraman ter plaatse, is de schade in het appartement zo groot dat moeder en kind de nacht elders moeten doorbrengen.