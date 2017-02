Ondergrondse hennepdrogerij ontdekt bij grote politieactie

HOENZADRIEL - In Hoenzadriel (gemeente Maasdriel) is een grote politieactie aan de gang. Aan de Hoenzadrielsedijk wordt met veel mensen op allerlei plaatsen in een tuin gegraven. Ook het kippenhok in de tuin werd opgetild.

De politie was eigenlijk op zoek naar een hennepkwekerij, maar die is niet gevonden. Wel zijn henneptoppen en twee ondergrondse droogruimtes ontdekt. Er is een man aangehouden.

Het onderzoek ter plaatse gaat volgens de politie nog wel even duren. Over de hennepkwekerij was een anonieme tip binnengekomen.

In oktober werd een klein stukje verderop een professionele ondergrondse hennepkwekerij ontdekt. Het is niet bekend of de zoekactie van vandaag daarmee te maken heeft.

Zie ook: Ondergrondse hennepkwekerij met lift en afvoerpijp in Hoenzadriel: 'superprofessioneel'