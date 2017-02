Amateurtoneelvereniging al 60 jaar op de planken in Zieuwent

ARNHEM - Amateurtoneelvereniging Semper Avanti uit Zieuwent is al 60 jaar op de planken te vinden. Elk jaar komt de groep uit de Achterhoek weer met een nieuw stuk.

Dit jubileumjaar speelt de toneelgroep het toneelstuk 'De Onderhuurder'. Het is een blijspel die verdeeld is in drie bedrijven.

Semper Avantie is een actieve toneelgroep. Zo ontwerpen de leden zelf het toneel en het decor. Maar ook treden ze wel eens op bij de bloemencorso in Lichtenvoorde en geven ze workshops voor de jeugd.

Vrijdag-, zaterdag-, en zondagavond treedt de groep met de voorstelling 'De Onderhuurder' op om 20.00 uur op in Horeca Berendsen in Zieuwent.

Meer informatie