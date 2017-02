Politie waarschuwt: nepcollectanten skimmen pinpassen

DOETINCHEM - De politie waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting, waarbij nepcollectanten met een apparaatje pinpassen skimmen. 'Wees alert en geeft niet zomaar je gegevens!'

De daders gaan gehaaid te werk. Ze doen zich voor als collectanten en laten bewoners die een donatie willen doen, pinnen op een mobiel apparaat. Daarmee wordt de bankpas gekopieerd en de pincode buitgemaakt, zonder dat het slachtoffer daar erg in heeft.

In de Achterhoek is een melding geweest van oplichters die mensen aan de deur oplichtten, maar de lezingen over de precieze werkwijze verschillen.

'Dit is onmogelijk'

Berend Jan Beugel van de Betaalvereniging Nederland: 'Een pas kopiëren, dat zou een primeur zijn. Het is eigenlijk onmogelijk. De oude manier van skimmen was om een magneetstrip te kopiëren en op een andere pas te plaatsen. Dan kon er gepind worden met de afgekeken pincode. Maar tegenwoordig gebruiken we een chip.'

De magneetstrip wordt niet meer gebruikt. Bovendien zorgt geo-blocking ervoor dat op plekken buiten Europa, waar magneetstrips nog wel worden gebruikt, het onmogelijk is de pas te gebruiken wanneer de gebruiker in Nederland is, legt Beugel uit.

Waarschijnlijker is het volgens Beugel dat de pas aan de deur razendsnel wordt verwisseld voor een andere. Daarna gaan de oplichters naar de dichtstbijzijnde automaat. De pincode hebben ze dan al afgekeken.

Zie ook:

Oplichtersduo duikt na maanden weer op; bejaarde vrouw mist 1250 euro