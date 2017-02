Buut'nlanders

LICHTENVOORDE - Kuj' plat praoten? Ehaab en Danny wel! Ook al komen hun ouders uit het midden oosten, het dialect hebben ze perfect onder de knie en ze zijn volledig ingeburgerd.

Zo kan het ook! En daarom maakte jongerenwerker Talie Wijlens een YouTube-serie over zijn allochtone vrienden. Hij wil laten zien hoe de maatschappij er uit zou zien als integratie geslaagd zou zijn. We moeten niet kijken naar wij en zij, maar naar de dingen die we gemeen hebben, zoals humor en respect. De jongens zijn nu bezig met het maken van een film. Daarmee hopen ze de negativiteit ten opzichte van buitenlanders te veranderen en de Achterhoek op de kaart te zetten.