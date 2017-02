Niet zielig

WINTERSWIJK - Elsa Poliste werd 22 jaar geleden geboren als een blakende gezonde baby. Maar toen ze een week oud was, werd ze ziek, waarschijnlijk door een herpesbesmetting.

Ze dronk niks meer en bleef maar huilen. Ze kreeg ernstige epileptische aanvallen en de vooruitzichten waren ronduit slecht. Maar Elsa bleef leven. Wel raakte ze ernstig beperkt. Ze heeft het verstandelijk vermogen van een kind van 4 maanden en zit in een rolstoel. Veel mensen vinden haar zielig en dat stuit haar moeder Willie tegen de borst. Daarom maakte ze een voorstelling over- en met Elsa, want: "Ze is ook gewoon gelukkig. Misschien wel anders gelukkig, maar wel gelukkig.'' Willie hoopt dat mensen zo een ander beeld krijgen van haar dochter.