Israël eert echtpaar Vink uit Sinderen

Het Yad Vashem centrum in Jeruzalem

SINDEREN - Het echtpaar Herman en Bernardina Vink uit Sinderen is woensdag in Den Haag postuum geëerd met een zogeheten Yad Vashem onderscheiding van de Staat Israël .

De onderscheiding heet ook wel Rechtvaardige onder de Volkeren en wordt door Israël toegekend aan niet-Joden die Joden ten tijde van de Holocaust hebben helpen onderduiken, ontkomen en overleven.

Het echtpaar Vink bood vanaf augustus 1943 een jaar lang onderdak aan de toen 9-jarige Marianne Klein uit Amsterdam. De vraag kwam van Willem Duthler uit Varsseveld, een verzetsman die regelmatig onderduikadressen zocht voor Joodse kinderen. 'Marianne Klein dook onder met de schuilnaam Willemien Planken. Tegen de buren vertelde het echtpaar dat de jonge Marianne een evacué was uit Rotterdam, en dat haar huis was gebombardeerd door de Duitsers' , aldus de organisatie in een toelichting op de onderscheiding.

Buren worden wantrouwend

De boerderij van het echtpaar Vink in Sinderen was een fijne plek voor Marianne, waar zij zich vrij voelde, samen met de vijf kinderen van het echtpaar. Toch moest ze na een jaar weer op zoek naar een ander schuiladres. 'Omdat zij wel erg lang bleef bij de familie Vink, werden buren argwanend: moest het meisje niet terug naar Rotterdam? Herman en Bernardina Vink waren bang dat zij zouden worden verraden en namen contact op met Willem Duthler. Hij vond een andere familie waar Marianne Klein veilig was tot aan het eind van de oorlog.'