Filmopnamen in moerriool Arnhem

ARNHEM - Het riool van Arnhem is vandaag het toneel voor heuse filmopnamen.

De Wilde Stad van filmmaker Mark Verkerk, al bekend van De Nieuwe Wildernis, wordt opgenomen in het riool onder de Willemstunnel.

Filmproducent Ignas van Schaick dook ook het riool in en genoot van de ambiance. 'We waren op zoek naar een riool met een klassieke uitstraling, zoals je het je voorstelt in je verbeelding. Je komt op de meest vreemde plekken terecht en dat is ook het leuke van zo'n stadsfilm. In kelders, riolen, op daken, gevels, in en op het water.'

De film komt begin november uit en er komt een speciale première van De Wilde Stad in Arnhem.