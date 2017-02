'Drugs in riool Arnhem gevaarlijker dan poep en plas'

ARNHEM - Drugs en medicijnen vormen het grootste risico voor mensen die in het riool van Arnhem moeten werken.

Luister hier naar een radioreportage van Jan Sommerdijk in het riool:

Dat zegt Erik Laurentzen van de gemeente Arnhem. 'Je kunt beter niet in aanraking komen met rioolwater. We zijn niet bang voor poep en plas, drugs en medicijnen zijn veel gevaarlijker.'

Daarom zijn er strenge veiligheidseisen voor mensen die in het riool moeten werken. 'Iedereen wordt daarom op voorhand ingeënt. En er wordt gewerkt in speciale pakken die bescherming bieden tegen het water. En als het flink regent, kun je het riool sowieso niet in.'