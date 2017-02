Sweetheart of the forces (bijna 100) komt met nieuw album

DITCHLING - Ga er maar aan staan: 100 jaar worden en een nieuw album uitbrengen. Dame Vera Lynn 'pulls it off', zoals de Engelsen zeggen. Lynn, die tijdens de Tweede Wereldoorlog haar bijnaam The Forces' Sweetheart verdiende, wordt op 17 maart aanstaande een eeuweling. Het nieuwe album verschijnt een paar dagen eerder, meldt de BBC.

Dame Vera Lynn werd 'het liefje van de troepen' met haar liedjes waarvan We'll meet again, The White Cliffs of Dover en The Parting Song (From the time you say goodbye) de bekendste zijn. Liedjes waarmee ze de troepen overzee een hart onder de riem stak en die vandaag de dag nog steeds evergreens zijn op bijvoorbeeld veteranendagen, Ze had tijdens de oorlog een eigen radioprogramma en trad ook op voor de troepen in onder meer Birma.

Vera Lynn treedt op voor soldaten van de RAF

En in 1990 tijdens een benefietoptreden:

Ze was na de bevrijding de eerste Britse artiest met een top-1 notering in de Amerikaanse hitlijsten. In 1975 werd Vera Lynn in de adelstand verheven. Jarenlang was ze te zien bij herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en gold als officieuze spreekbuis van de vetaranen. In 1992 zong zij vanaf het bordes van het Airborne Museum in Oosterbeek.

Vera Lynn geldt als de oudste oudste artiest die met een album de eerste plaats in de Britse hitlijsten veroverde. Dat deed ze in 2009 met een verzamelalbum.

Dame Vera Lynn (foto Wikipedia)

Optreden doet ze al jaren niet meer: de nieuwe plaat bevat remixen van oude nummers waarin haar stem is te horen samen met die van hedendaagse artiesten. 'Een ongelooflijk avontuur van liederen, dans en vriendschap' aldus Vera Lynn tegenover de BBC over haar naderende eeuwfeest.

Lynn's 100ste verjaardag wordt op 18 maart gevierd met een concert in het London Palladium op 18 maart. De opbrengst gaat naar een goed doel.