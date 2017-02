Achterhoeker schaatst 600 kilometer in 8 dagen

TECHENDORF - Ga er maar aan staan: 600 kilometer schaatsen in acht dagen. Roel Hunting flikte het afgelopen week in Oostenrijk, waar hij drie keer de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee uitreed.

'600 KILOMETER! Een mijlpaal is bereikt. Wat een afsluiting van een fantastische sportweek!', jubelt de inwoner van Megchelen op zijn Facebookpagina. In de laatste weken van zijn voorbereiding was de schaatser met name op de rollerbank te vinden en op de ijsbaan in Deventer, waar hij aan zijn techniek werkte.

Vorig jaar boekte Hunting ook al succes op de Weissensee. Hij volbracht de Alternatieve Elfstedentocht toen twee keer. Dat leverde hem 4.057,00 euro op voor KWF Kankerbestrijding. Hoeveel geld de Achterhoeker dit keer heeft opgehaald, is nog niet bekend.