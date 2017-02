Hoe gaat het met Piet Velthuizen in Israël? Nou, zo dus!

Foto: Omroep Gelderland

HAIFA - Piet Velthuizen maakte afgelopen zomer de overstap van Vitesse naar Hapoel Haifa. De doelman speelt daar veel, maar omdat de Israëlische competitie niet zo beroemd is in Nederland, hoor je weinig van zijn verrichtingen daar. Maar daar is nu een uitkomst voor.

Er is een filmpje opgedoken, gemaakt door een fan van Piet. Die heeft een compilatie gemaakt van de reddingen van de Nijmeegse keeper. En daarin blijkt dat Velthuizen, met zijn stijlvolle manier van duiken, het keepen nog niet verleerd is. Zie ook: Velthuizen definitief naar Hapoel Haifa in Israël