Vitesse presteert meest boven verwachting in januari, De Graafschap het minst

Foto: Wil Kuijpers

ARNHEM - Vitesse is de meest boven de verwachting presterende Nederlandse betaald voetbalploeg in januari, De Graafschap daarentegen is de meest onder de verwachting presterende club van Nederland. Dat zocht Hypercube uit op basis van cijfers van statistiekenbureau Gracenote.

Vitesse presteerde de afgelopen maand het verst boven de verwachting, zo is te zien in de tabel. De Arnhemmers versloegen in januari FC Twente, Feyenoord en AZ en speelden gelijk bij FC Groningen. Foto: Broer van den Boom In de tabel van Hypercube staan de Arnhemmers dan ook nog voor VVV-Venlo, FC Volendam en Jong Ajax. NEC is terug te vinden op plek zeven in die tabel en presteert ook boven verwachting. Foto: Hypercube Voor de Superboeren uit Doetinchem geldt een heel ander verhaal. De Graafschap presteerde volgens de cijfers ver onder de verwachtingen. Net zoals clubs als Heracles Almelo, ADO Den Haag, AZ en de Groesbeekse enclave van Achilles'29. De echte ranglijst Op de echte ranglijst valt de positie van Vitesse nog te verbeteren. De Arnhemmers staan zevende, op drie punten achterstand van de nummer 4, SC Heerenveen. NEC staat 10e in de eredivisie.

Foto: Screenshot NOS Teletekst In de Jupiler League staat De Graafschap op een beschamende 18e plek,. Achilles'29 presteert nog slechter; die ploeg staat laatste.