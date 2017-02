Van kungfu tot apenkooien; transgenders gaan samen sporten

NIJMEGEN - Lekker een uurtje sporten; het lijkt simpel, maar dat geldt meestal niet voor transgenders. Door de strikte man/vrouw-scheiding voelen ze zich vaak niet welkom in sportscholen. De Transgendergroep Nijmegen wil hier verandering in brengen en begint daarom de eerste sportgroep voor transgenders.

Het uitgangspunt van de transgendergroep is dat sporten leuk moet zijn. Wie zich aansluit bij de club kan lekker bewegen, maar ook in contact komen met andere transgenders.

'We willen mensen aan het sporten krijgen'

'Er zijn heel veel transgenders die niet sporten, omdat ze het moeilijk vinden bij een groep met mannen- en vrouwenteams en mannen- en vrouwenkleedkamers', legt Renske Havinga van de Transgendergroep Nijmegen uit. 'Onze bedoeling is om mensen aan het sporten te krijgen en ze te enthousiasmeren. En we willen ze ook in aanraking brengen met leuke sporten.'

Nieke Hoitink sprak donderdagochtend op Radio Gelderland met Havinga:

Veel variatie

De transgender sportgroep gaat nog deze maand van start en biedt veel variatie: van wandelen en zwemmen tot kungfu, klimmen en apenkooien. De nadruk ligt niet op competitie of prestatie, maar op gewoon gezellig samen in beweging zijn. 'We organiseren ons groepje wel iets anders dan je misschien gewent bent. We doen heel veel verschillende sporten en we organiseren regelmatig workshops en uitjes naar andere sportgroepen', aldus Havinga.

Overigens is de Nijmeegse sportgroep niet alleen bedoeld voor transgenders. 'Iedereen is welkom', benadrukt Havinga. 'De transgenders die zich aanmelden, mogen ook familie en vrienden meenemen. We willen juist mensen verbinden.'