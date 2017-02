'Lelijk rotwijf ' en 'GroenLinks-hoer': kandidaat Kamerlid voelt zich onveilig na bedreiging

NIJMEGEN - Het Nijmeegse raadslid Lisa Westerveld voelt zich even niet meer veilig. In een ritje met de trein vanuit Utrecht naar Nijmegen werd het kandidaat-Kamerlid bedreigd en uitgescholden door een groepje jongens, zo vertelt ze in een column op Joop.nl.

'In een late trein zit een groepje aangeschoten jongens dat hoorbaar nageniet van een concert. Waarna werd gevraagd naar mijn tijdsbesteding die avond: een politiek debat. Als kandidaat-Kamerlid reis je immers in deze tijd het hele land door.' Maar in dat gesprek ging het mis, vertelt Westerveld. 'Op het moment dat de naam GroenLinks viel, sloeg de sfeer volledig om. Elke zin die Westerveld wil uitspreken wordt onderbroken door scheldwoorden als 'GroenLinks-hoer' en 'lelijk rotwijf'. 'Je gaat wel PVV stemmen' Maar daar blijft het niet bij. De mannen dreigden ook dat er jongens in Nijmegen op Westerveld zouden wachten. 'Als zij klaar met je zijn, ga je wel PVV stemmen. In een 'neptelefoontje' werd er gezegd: 'Die lelijke, blonde hoer met de rode jas moet je hebben.' 'Het gebeurt te vaak' Westerveld snapt dat dit een incident was, maar in haar ogen gebeurt het te vaak dat meningsverschillen niet worden opgelost met een gesprek, maar met verbaal geweld, bedreigingen en seksisme. 'Vorig jaar kreeg ik op een tweet over vluchtelingen een reactie van iemand die mij 'op de keukentafel wilde vernederen.' Lisa Westerveld laat weten dat ze geen aangifte heeft gedaan van het voorval. 'Je weet namelijk niet wie het zijn en dan blijft de vraag of je er wel iets mee kan doen. Misschien ga ik alsnog wel aangifte doen.'