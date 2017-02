Cillessen helpt Barcelona handje richting bekerfinale

GROESBEEK - Jasper Cillessen had woensdagavond een hoofdrol in de halve finale van het Spaanse bekertoernooi 'Copa del Rey'. Het eerste halve finaleduel werd bij Atletico Madrid met 1-2 gewonnen.

De Groesbeekse keeper zag zijn ploeg al snel op een 2-0 voorsprong komen door doelpunten van Messi en Suarez en Cillessen leek een makkelijk avondje te hebben.



Maar dat werd in de tweede helft geheel anders. De Groesbeker werd een aantal keer onder vuur genomen en een kopbal van aanvaller Griezmann werd de keeper te machtig. Maar niet veel later liet Jasper Cillessen zijn klasse zien en hield hij diezelfde Griezmann met een uitstekende reflex van de gelijkmaker. In de slotfase verrichte de doelman nog zo'n belangrijke redding en daardoor lijkt Barcelona de finale niet meer te kunnen missen.

De return wordt 7 februari gespeeld.