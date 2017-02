Nachtkastje vliegt in brand in instelling; bewoners geëvacueerd

EERBEEK - Een instelling voor begeleid wonen in Eerbeek is woensdagavond korte tijd ontruimd geweest vanwege een brandje. Dat meldt de brandweer.

In het pand aan de Sporkehout ging rond 20.00 uur een rookmelder af, nadat een nachtkastje vlam had gevat op een kamer van een cliënt.

Foto: Brandweer Eerbeek

Vol rook

Begeleiders slaagden erin het kastje buiten te krijgen, waarna brandweerlieden de vlammen blusten. Omdat het gebouw vol rook stond, moesten alle bewoners uit voorzorg naar buiten.

Nadat de brandweer een nacontrole had uitgevoerd en de bewuste kamer had geventileerd, kon iedereen weer naar binnen. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan.