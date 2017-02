Kankerpatiënte presenteert benefietconcert voor kankeronderzoek

ARNHEM - Het is een avond die niet snel vergeten wordt door Kitty van Mil, docent Nederlands, communicatie, drama en theatergeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Een avond lang presenteren voor het goede doel: het Radboud Oncologie Fonds.

In 2012 overwon Kitty van Mil borstkanker, maar vorig jaar sloeg de ziekte keihard terug in de lever. 'Na twee jaar behandeld te zijn geweest, werd ik 'genezen' verklaard, terwijl mijn overlevingskans eerst nihil was,' vertelt Van Mil. Ze maakte over die periode een eigen theatershow getiteld 'Vals Plat'.

Ziekte komt terug

'In april besloot ik in het kader van Wereldkankerdag 2017 een benefietavond te organiseren, omdat ik onderzoek naar nieuwe behandelmethodes belangrijk vind. Helaas kreeg ik in september het bericht dat elke ex-kankerpatiënt vreest: de kanker is terug, en dit keer ongeneeslijk.'

Het doel is volgens Kitty van Mil simpel: geld inzamelen voor nieuw onderzoek en daarmee het belang kunnen aantonen.

Met de benefietavond is ruim 2000 euro opgehaald voor het Radboud Oncologie Fonds.