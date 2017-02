Apeldoornse volleyballers bij laatste acht in Europa

LONDEN - De volleyballers van Draisma Dynamo zitten bij de laatste acht clubs in de Challenge Cup.

De Apeldoorners verloren woensdag in de achtste finales in Londen met 3-2 (25-22, 23-25, 25-18, 20-25, 9-15) van IBB Polonia. Twee weken terug had Dynamo de thuiswedstrijd in Omnisport echter met 3-1 gewonnen, zodat het team van trainer Bas Hellinga door mag naar de volgende ronde.

In de kwartfinales stuit Dynamo op Ziraat Bankasi uit Ankara. Die Turkse club was in de achtste finales over twee duels te sterk voor MOK Jedinstvo Brcko uit Bosnië en Herzegovina. Bij Ziraat Bankasi speelt de Nederlander Jeroen Rauwerdink.

De eerste wedstrijd in de kwartfinales is over twee weken in Apeldoorn. De return volgt twee weken daarna.