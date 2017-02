Treinmuzikant BN'er dankzij boete van NS

HARDERWIJK - Treinmuzikant Nathan Dillen uit Harderwijk weet niet wat hem overkomt. Na de vele media-aandacht die hij maandag kreeg voor de boete die de NS hem gaf voor musiceren in de trein, stromen de aanbiedingen binnen. Producers willen een plaat maken, talkshows willen hem als gast, en hij wordt volop geboekt voor optredens.

En eigenlijk komt het hem nu allemaal heel slecht uit. 'Ik zit in mijn afstuderend jaar voor de studie Beeldende Kunst bij Artez. Ik heb nooit gepland, maar heb nu maar een agenda gekocht om alles bij te houden.'

Boete voor geluidsoverlast

Nathan en zijn broer David Dillen pakken zondag de laatste trein vanuit Amsterdam naar huis. Medepassagiers zien zijn klarinetkoffer en box en vragen hem om een deuntje te spelen. Dat doet hij. Bij de overstap op station Almere wordt hij in de trein waar hij net is ingestapt aangesproken door een buitengewoon opsporingsambtenaar. Terwijl de laatste trein vertrekt, krijgt Nathan een boete voor geluidsoverlast.

'Eerst hoorde ik dat de boete 380 euro was, later had NS het over 230 euro', vertelt de treinmuzikant die nog geen boete heeft gezien. De boete betalen is geen probleem. Veel mensen hebben uit verontwaardiging over de actie van NS aangeboden om de boete te betalen of om geld op te halen.

Domien betaalt boete

'DJ Domien Verschuuren van 3FM bood als eerste aan om de boete te betalen, toen ik werd geïnterviewd in zijn ochtendshow. Daar hou ik hem aan', zegt Dillen, die overspoeld wordt met media-verzoeken. Zo trad hij op bij Q Music en zat hij in het televisieprogramma RTL Live.

Muziek is een hobby voor Dillen, maar hij gaat nu wel een plaat maken. De aanbiedingen voor optredens en festivals stromen binnen. Het eerstvolgende optreden van de klarinettist is vrijdagavond bij KAF in Almere.

Nathan Dillen speelt overigens vaker op verzoek in de trein. Deze conducteur reageert in ieder geval joviaal.

