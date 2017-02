Puppy Chica is weer terug bij baasje

VOORST GEM VOORST - Kitty Gerritsen uit Voorst is dolgelukkig. Ze kan haar kleine puppy Chica weer in de armen sluiten. Het beestje verdween vorige week donderdag uit de tuin,

Gerritsen was ervan overtuigd dat haar acht maanden oude Franse buldog Chica was gestolen.

Het hondje is woensdagavond bij een boerderij in Voorst naar binnen gelopen, zo vertelt Gerritsen op de Facebookpagina Waar is Chica. De dierenambulance is gebeld en zo kon de verloren pup met de bazin herenigd worden.

'Opvallend is dat Chica er wonderwel goed uit ziet, volgens dierenambulance is zij al die week ergens binnen geweest', schrijft Gerritsen op Facebook. 'Er was geen enkele slijtage van zwerven te zien aan de voetkussentjes. Hun vermoeden is dat Chica daar gedumpt is. Wie of wat haar daar gedumpt hebben is niet bekend.'

