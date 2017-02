Harry Dijksma kan aan de slag in Elburg

ELBURG - Harry Dijksma is woensdagavond geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van de gemeente Elburg. Dat gebeurde tijdens een extra raadsvergadering.

Van locoburgemeester Henk Wessel kreeg Dijksma (VVD) de ambtsketen en raadsvoorzitter Beert van Loo overhandigde de kersverse burgemeester de voorzittershamer.

De 65-jarige Dijksma was van 1999 tot en met 2010 gedeputeerde in de provincie Flevoland. Hij is de opvolger van Frans de Lange.

De Lange (ChristenUnie) nam vorige week na negen jaar burgemeesterschap afscheid van de gemeente Elburg. Hij is sinds woensdag werkzaam voor zendingsorganisatie GlobalRize.

