Onderzoekster Wageningen Universiteit gedupeerd door Trump-maatregel

Foto: Shokouh Rahsepar via Resource

WAGENINGEN - Oneerlijk en racistisch. Dat is de reactie van Shokouh Rahsepar, onderzoekster aan de Wageningen Universiteit (WUR) en afkomstig uit Iran. Door het inreisverbod van de Amerikaanse president Trump is het voor haar onmogelijk om een conferentie in de Verenigde Staten bezoeken. Dat meldt Resource, het online magazine van de WUR.

Rahsepar wilde met een groep van de universiteit de conferentie bezoeken om daar haar onderzoek naar de biologische afbraak van olievervuiling te presenteren. 'Ik ben bezig om mijn doctoraat te halen en internationale presentaties zijn daar onderdeel van.' Het inreisverbod van Trump houdt in dat er 90 dagen geen visa worden verstrekt aan mensen uit Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen. De organisator van de conferentie heeft de onderzoekster laten weten dat het haar spijt dat zij niet kan komen en dat deze 'moslimban' niet het beeld is van waar Amerika voor staat. Zie ook: ‘Because of Trump, I will not be able to present my research’ (Resource.nl)