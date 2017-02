Komst Unilever zorgt niet voor veel nieuwe banen

WAGENINGEN - Het onderzoekscentrum voor voeding van Unilever in Wageningen lijkt de stad geen extra werkgelegenheid op te leveren. Dat is woensdag duidelijk geworden.

Unilever wil de locatie in Vlaardingen in 2019 sluiten en het werk verhuizen naar Wageningen. De 800 personeelsleden kunnen gewoon mee verhuizen, omdat vakbond CNV een akkoord heeft bereikt over een sociaal plan.

Eerder werd nog gesproken over een aanwas van 550 banen in Gelderland. 'We hopen dat we iedereen vanuit Vlaardingen meekrijgen. Voor de regio Wageningen levert de verhuizing geen nieuwe banen op', bevestigt een woordvoerster van Unilever.

Voor de werknemers in Vlaardingen komt een uitgebreid pakket aan regelingen, zoals een verhuisregeling, een reisregeling en meer mogelijkheden voor flexibel werk.