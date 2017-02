11 februari: Gelredag in Huize Vredenburg in Westervoort

ARNHEM - Zaterdag 11 februari gaan we op visite bij de historische vereniging Westervoort. De leden nodigen ons uit in hun mooie onderkomen: Huize Vredenburg aan de Klapstraat 112.

Inwoners van Westervoort noemen het gebouw liefkozend 'hun kasteeltje'. En inderdaad staat het huis in het grote naslagwerk Kastelen in Gelderland. Maar is het ook echt een kasteel?

Bezoekers kunnen tussen 10.00 uur en 12.00 uur deelnemen aan een rondleiding om het zelf te beoordelen.

René Arendsen vertelt om 11.30 uur een verhaal in Huize Vredenburg over het oude Hertogdom Gelre. En daarbij verklapt hij ook al het één en ander over het nieuwe seizoen Ridders van Gelre dat Omroep Gelderland vanaf het najaar in de planning heeft...