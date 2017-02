Coffeeshop Doetinchem nog open, kort geding in de maak

DOETINCHEM - Coffeeshop 't Rotterdammertje in Doetinchem is nog steeds open. Uitbater Jan van der Heijden gaat een dezer dagen een kort geding aanvragen om de voorgenomen sluiting aan te vechten.

De coffeeshop kreeg vorige week maandag te horen dat de gemeente per direct wil dat de deuren dichtgaan. Volgens de gemeente is er 'een ernstig gevaar' dat de vergunning van de coffeeshop kan worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.

Uitbater van der Heijden liet meteen weten dat hij zijn deur zeker niet uit zichzelf dicht zou doen. 'Dan beken ik schuld en ik doe niets verkeerd.'

Woensdag leverde Van der Heijden zijn zienswijze in, een stap in de beroepsprocedure. Hij gaat nog bezwaar maken via een bezwaarcommissie maar omdat afhandeling daarvan een tijd kan duren, gaat hij ook naar de rechter om in een kort geding het besluit aan te vechten. 'We gaan het een dezer dagen aanvragen, het is afhankelijk van hoe druk het is bij de rechtbank wanneer het dan dient.'

Omdat de coffeeshop het besluit aanvecht, mag die voorlopig openblijven. 'Maar die termijn is niet eindeloos', zegt de uitbater.

Eerste dagen minder klandizie

Inmiddels komen er weer genoeg klanten over de drempel, maar in de eerste dagen na de aankondiging van de gemeente waren er fors minder klanten. 'Iedereen dacht dat we dicht waren, naar aanleiding van die eerste berichten. Maar het praatte zich ook wel weer snel rond dat we gewoon open zijn. Doetinchem is geen New York', zegt Van der Heijden.