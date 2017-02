Niet vloeken in Arnhem en prijs voor Nijmeegse bedrijven? Dit is het nieuws van donderdag 2 februari

ARNHEM - De Bond tegen Vloeken is actief in Arnhem, twee Nijmeegse bedrijven in de race voor een prijs van een ton en er wordt gefilmd in het Arnhemse riool. Dat is nieuws op donderdag 2 februari.

Bond tegen Vloeken in Arnhem

De Bond tegen vloeken is vandaag op het station van Arnhem. De bond bestaat 100 jaar en geeft daarom een gratis glossy uit, Holy!. In het blad wordt een beeld geschetst van de verschillende opvattingen over vloeken en schelden in Nederland. Er staan interviews in met onder anderen minister-president Rutte en SGP-leider Van der Staaij.

Vallen Nijmeegse bedrijven in de prijzen?

Twee Nijmeegse bedrijven zijn in de race voor een ondernemersprijs. Het gaat om Dar en het Werkbedrijf. Ze wonnen de brancheprijs van het Nationale Business Succes Award Instituut en komen nu in aanmerking voor de finale-Award. De hoofdprijs is 100.000 euro.

Filmen in Arnhems riool

Filmmaker Mark Verkerk, bekend van De Nieuwe Wildernis, duikt vandaag in Arnhem het riool in. Hij gaat met zijn ploeg op 5 meter diepte op zoek naar wilde katten, duiven en ratten. Het gaat om het zogeheten moerriool (moederriool), dat in 1870 is aangelegd. Er wordt gefilmd voor De Wilde Stad, een film die verder vooral in Amsterdam speelt.