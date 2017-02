Kevin van Diermen dirigeert De Graafschap tijdens eerste training

VARSSELDER - Kevin van Diermen viel op woensdag tijdens zijn eerste training bij De Graafschap. In korte broek, als enige, nam hij direct de leiding en coachte hij ploeggenoten nadrukkelijk. 'Zo hebben we dat ook afgesproken.'

De centrumverdediger werd overgenomen van NAC Breda waar zijn contract werd ontbonden. De Graafschap pikte de 27-jarige Van Diermen op de slotdag van de transfermarkt op. 'Het is echt heel snel gegaan. Ik wist nog van niets en ineens werd ik gebeld. Bij NAC speelde ik, maar toen iemand anders werd gehaald kwam ik op de bank terecht. Ja, ik heb het vertrouwen van trainer Stijn Vreven wel een beetje gemist.'

Van Diermen, die zijn opleiding genoot bij Vitesse en ook voor Excelsior speelde, nam direct het initiatief in de kou van Varsselder. 'Dat zit in mij en mag ik ook brengen met mijn ervaring. Achterin neerzetten, dat is ook wat de trainer van mij vraagt. Ik ben goed opgevangen, kan mij snel aanpassen en dit is een leuke groep. '

Misgegaan

Tegen VVV, komende vrijdag, zal Van Diermen vrijwel zeker direct starten. De Graafschap verloor na de winterstop alle competitieduels. 'Deze mooie club spookte al door mijn hoofd toen ik op de bank belandde bij NAC. Ze staan veel te laag. Gisteravond keek ik eens naar de selectie en dan zie je behoorlijk wat kwaliteit. Waar is dat misgegaan in het seizoen vraag je je af? Maar hoe langer het duurt hoe moeilijker het is daar weer uit te komen.'