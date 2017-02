Bouwstop voor winkelcentrum Anklaar in Apeldoorn van de baan

Impressie van hoe het nieuwe winkelcentrum Anklaar eruit komt te zien. Foto: archief Omroep Gelderlan

APELDOORN - De bouw van het nieuwe winkelcentrum Anklaar in Apeldoorn kan doorgaan. Dat heeft de rechter bepaald. Net als in september had de winkeliersvereniging om een bouwstop gevraagd, vanwege onenigheid over het aantal parkeerplaatsen.

De winkeliers zijn bang dat de 580 geplande parkeerplaatsen te weinig zijn. In de oude situatie en bij het tijdelijk winkelcentrum zijn dat er ruim 200. Volgens winkeliersvereniging Anklaar is er sprake van een historisch tekort aan parkeerplaatsen. Verder vinden zij dat de gemeente van een onjuist aantal bestaande parkeerplaatsen is uitgegaan. Wethouder is procedures beu In september 2016 stapten de winkeliers ook al naar de rechter en toen was er ook sprake van een bouwstop. Wethouder Paul Blokhuis houdt er rekening mee dat ook na deze laatste uitspraak de winkeliers blijven doorprocederen. 'Ik ben tevreden over deze uitspraak maar ik zou liever zien dat we op één lijn komen zonder al die gerechtelijke procedures.' Zie ook: Verzoek om meer parkeerplaatsen Apeldoorns winkelcentrum afgewezen (rechtspraak.nl)

