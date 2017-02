Onzekerheid over zombiedrug, politie was 'iets te enthousiast'

NIJMEGEN - De politie Nijmegen-Zuid heeft dinsdag iets te enthousiast gemeld dat ze de eerste dealer in de 'zombiedrug' flakka had opgepakt. De dealer zit wel vast, maar het is nog volkomen onzeker of hij flakka bij zich had. 'We waren iets te enthousiast', zei een politiewoordvoerster woensdagmiddag.

Flakka is een harddrug waar je volgens de politie 'hele rare dingen van gaat doen'. In eerste instantie berichtte de politie dat dinsdag in Nijmegen de eerste flakka-dealer was aangehouden.

De politiewoordvoerster is nu iets voorzichtiger. 'We hebben een man opgepakt die verdacht wordt van drugsbezit. We moeten onderzoeken wat voor drug dat is en houden er rekening mee dat het om flakka gaat.'

Tip van Alberto Stegeman

De politie was getipt door Alberto Stegeman van het programma Undercover in Nederland. Die gaf door dat in Nijmegen een drugsdeal zou plaatsvinden. Agenten kwamen in actie en hielden de vermeende dealer aan, onder toeziend oog van de camera's.

De reportage van Stegeman zal waarschijnlijk in maart worden uitgezonden.

Scepsis over verhaal Stegeman

Het Trimbos-instituut, dat onderzoek doet naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving, was al sceptisch over het verhaal van Stegeman. Trimbos heeft testlocaties over het hele land en krijgt per week 150 samples binnen van drugs die in omloop zijn.

Flakka zat daar nog niet tussen. Het instituut vroeg zich dan ook af of de partij die in Nijmegen is onderschept, echt flakka is.

