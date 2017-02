Veldrijder Joris Nieuwenhuis gehuldigd in Zelhem

ZELHEM - Veldrijder Joris Nieuwenhuis is woensdagavond gehuldigd in zijn woonplaats Zelhem.

De 20-jarige Nieuwenhuis pakte afgelopen weekeinde in Luxemburg de wereldtitel bij de beloften. Hij reed vrijwel de hele wedstrijd met ruime voorsprong alleen voorop. Nieuwenhuis was al winnaar van de wereldbeker bij de renners tot 23 jaar.

In een afgeladen café de Tol werd Nieuwenhuis in het zonnetje gezet. De veldrijder - in zijn regenboogtrui en met de gouden medaille om de nek - kreeg de hoogste onderscheiding van de gemeente Bronckhorst: een bronzen haas. 'Die is voor bijzondere mensen die een bijzondere prestatie neerzetten', zei burgemeester Marianne Besselink.

Ook werd hij toegesproken door de voorzitter van zijn vereniging, RTV de Zwaluwen.

Foto: Jordi Deckert